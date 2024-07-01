В Белгороде произошли взрывы

В Белгороде и Белгородском районе произошли взрывы на фоне третьей за сутки ракетной тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в небе видны следы работы ПВО.

О воздушной тревоге в городе и пригороде сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

До этого в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее в Белгороде сирены решили заменить машинами с громкоговорителями.