В Греции пилот катапультировался из истребителя после приземления

В Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 из-за технических проблем катапультировался после посадки. Об инциденте сообщил местный телеканал Skai TV.

Происшествие случилось на базе ВВС Танагра в 13:46 по местному времени (совпадает с мск) после приземления по окончании тренировочного полета. Во время руления у истребителя не сработали тормоза, он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, и пилот решил катапультироваться.

Летчик не пострадал, но был направлен для профилактического обследования в 251-й авиационный госпиталь. Самолет получил небольшие повреждения, которые будут устранены в ближайшее время.

12 июня премьер Греции Мицотакис заявил, что Афины не поставляют Киеву истребители. Комментарий последовал после того, как стало известно, что Франция сможет отправить на Украину не более шести истребителей Mirage 2000-5 из 26 имеющихся в наличии единиц такого вида техники.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с электроникой сразу два F-35 совершили экстренную посадку.