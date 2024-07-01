В Москве открыли первый социальный центр для участников СВО

В Москве открылся первый военно-социальный центр Министерства обороны, в котором участники специальной военной операции (СВО) смогут получать различные услуги. Об этом сообщает ТАСС.

Центр будет оказывать помощь не только бойцам СВО, но и другим действующим российским военнослужащим. Их будут консультировать по вопросам, связанным с обеспечением жильем и медицинскими услугами. Кроме того, сотрудники центра будут помогать родственникам солдат в их розыске.

На территории учреждения также открыли банковские отделения — в них бойцы могут получить карту «СВОи», подтверждающую личность ветерана.

27 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что россияне, обеспечивающие выполнение задач специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях, получат статус ветеранов боевых действий.

Для граждан с таким статусом предусмотрены дополнительные социальные гарантии, в том числе: налоговые льготы, путевки в санатории, внеочередное право на приобретение земельного участка и другие.

Ранее Путин рассказал об усилиях военных по обеспечению безопасности Донбасса.