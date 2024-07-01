Во Франции заявили о первом применении истребителей F-16 на Украине

Бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили истребители F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Французские эксперты сообщают, что на Украине, предположительно, состоялось первое боевое применение истребителей F-16», — отмечается в сообщении.

По словам Тайтельмана, данную информацию подтвердили в Иностранном легионе.

28 июня командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Дании Ян Дам призвал снизить ожидания вокруг поставок истребителей F-16 Украине, поскольку они не приведут к изменению ситуации на поле боя. Военный подчеркнул, что для эффективности истребителей на Украине необходимо долгосрочная перестройка ВВС страны, правильные боеприпасы и адаптация к сложным боевым задачам.

27 июня Вооруженные силы РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжалами» по аэродромам Украины, которые украинские военные готовили для размещения самолетов F-16.

Ранее появились кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16.