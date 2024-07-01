Служба безопасности Украины (СБУ) задержала провокаторов, которые пытались захватить здание Рады и устроить беспорядки в Киеве после Дня Конституции. Об этом сообщило украинское издание «Униан».

По данным следствия, подельники под видом проведения «вече» планировали объявить об устранении от власти действующего военно-политического руководства страны, после этого они собирались захватить здание Верховной рады и заблокировать работу властей.

Для сбора людей «активисты» планировали устроить в центре Киева якобы мирное собрание, а большинство участников задействовать «втемную». Организатором мероприятия оказался руководитель общественного союза, который уже участвовал в антиукраинских провокациях.

Задержанных взяли под стражу, им грозит до десяти лет тюрьмы.

В конце июня в Киеве начались протесты, которые перекрыли подъезд к Центральному вокзалу. Киевлян попросили временно отдавать предпочтение Южному вокзалу для совершения поездок.

Как пишет украинское издание «Экономическая правда», протесты в столице страны связаны со сносом местного оптового рынка. Из-за акции оказалась перекрыта Вокзальная площадь, а также сообщалось, что автобусы и троллейбусы стали следовать с задержками.

Ранее в США признали массовое бегство украинцев от сотрудников ТЦК.