В Британии заявили о неготовности к участию в военных конфликтах

Вооруженные силы Великобритании не готовы ни к какому конфликту и плохо снаряжены. Об этом заявил бывший директор Управления комплексных оценок и критического анализа британского министерства обороны Роб Джонсон в интервью газете Financial Times (FT), передает ТАСС.

Он считает, что британские военные в случае необходимости не смогут защитить граждан.

По его словам, ВС страны имеют только самое необходимое для проведения миротворческих операций, оказания гуманитарной помощи, эвакуации мирных жителей и принятия мер по борьбе с диверсиями.

«В ходе более крупной операции у нас бы быстро закончились снаряды. Наша система обороны слаба, и мы не готовы сражаться и побеждать в вооруженных конфликтах какого бы то ни было масштаба», — сказал Джонсон.

До этого бывший депутат парламента Великобритании Фабиан Гамильтон заявил, что оппозиционная Лейбористская партия в случае победы на грядущих всеобщих выборах в стране прекратит продажу оружия Израилю и Саудовской Аравии.

Ранее Минобороны Британии выступило против ограничений в использовании Украиной переданного оружия.