Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о неготовности к участию в военных конфликтах

FT: армия Британии не готова к участию в военных конфликтах

close
100%
Global Look Press

Вооруженные силы Великобритании не готовы ни к какому конфликту и плохо снаряжены. Об этом заявил бывший директор Управления комплексных оценок и критического анализа британского министерства обороны Роб Джонсон в интервью газете Financial Times (FT), передает ТАСС.

Он считает, что британские военные в случае необходимости не смогут защитить граждан.

По его словам, ВС страны имеют только самое необходимое для проведения миротворческих операций, оказания гуманитарной помощи, эвакуации мирных жителей и принятия мер по борьбе с диверсиями.

«В ходе более крупной операции у нас бы быстро закончились снаряды. Наша система обороны слаба, и мы не готовы сражаться и побеждать в вооруженных конфликтах какого бы то ни было масштаба», — сказал Джонсон.

До этого бывший депутат парламента Великобритании Фабиан Гамильтон заявил, что оппозиционная Лейбористская партия в случае победы на грядущих всеобщих выборах в стране прекратит продажу оружия Израилю и Саудовской Аравии.

Ранее Минобороны Британии выступило против ограничений в использовании Украиной переданного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами