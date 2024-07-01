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Британский адмирал счел позором испытательный пуск ракеты Trident II D5

Адмирал Уэст назвал позором испытания ядерной ракеты Trident II ВМС Британии

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U.S. Navy

Испытания баллистической ракеты Trident II D5 в Великобритании в этом году закончились провалом. Об этом заявил британский адмирал и бывший первый лорд Алан Уэст, пишет The New Yorker.

«Давайте не будем притворяться. Это позор», — отметил он.

Адмирал обратил внимание, что система ядерного сдерживания Британии стала крайне уязвимой, это вызывает серьезную обеспокоенность.

В статье подчеркнули, что ядерная инфраструктура страны устаревает. Подлодки, ракеты, боеголовки нуждаются в ремонте или замене. В качестве примера газета привела субмарину HMS Vanguard, которая находится на вооружении страны три десятка лет, то есть на пять лет дольше, чем следует по регламенту.

В феврале ВМС Великобритании с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard провели неудачный испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5. После пуска ракета сошла с курса и упала рядом с субмариной.

Ранее ВМС Великобритании анонсировали первый за восемь лет тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

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