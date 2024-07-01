Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские специалисты заполучили для изучения боевые части ракеты ATACMS

РИА Новости: специалисты РФ исследуют возможности наведения ракет ATACMS

close
100%
Mike Mareen/Shutterstock

Российские специалисты по работе с вооружением исследуют боевые части ракеты ATACMS, чтобы понять принципы работы системы наведения и коррекции полета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из специалистов.

«Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться. Потому что она летит по сложной баллистической траектории», — рассказал журналистам источник.

По словам исследователя, в распоряжении специалистов оказались GPS-антенна, корректирующая полет ракеты, и три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря которым снаряд удерживается на построенной траектории.

До этого сообщалось, что Пентагон в июне провел испытания перспективной оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которая должна прийти на смену устаревающим ATACMS. Опытный образец запустили с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени.

Ранее военный эксперт Александр Матюшин назвал способ противостоять ударам ВСУ по новым регионам РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами