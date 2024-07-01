Российские специалисты заполучили для изучения боевые части ракеты ATACMS

Российские специалисты по работе с вооружением исследуют боевые части ракеты ATACMS, чтобы понять принципы работы системы наведения и коррекции полета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из специалистов.

«Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться. Потому что она летит по сложной баллистической траектории», — рассказал журналистам источник.

По словам исследователя, в распоряжении специалистов оказались GPS-антенна, корректирующая полет ракеты, и три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря которым снаряд удерживается на построенной траектории.

До этого сообщалось, что Пентагон в июне провел испытания перспективной оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM), которая должна прийти на смену устаревающим ATACMS. Опытный образец запустили с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени.

Ранее военный эксперт Александр Матюшин назвал способ противостоять ударам ВСУ по новым регионам РФ.