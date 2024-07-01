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Армия Израиля провела рейды на Западном берегу Иордана

Al Jazeera: израильские солдаты провели рейды на Западном берегу Иордана

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Dylan Martinez/Reuters

Израильская армия в ночь на понедельник провела рейды в населенных пунктах, расположенных на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

По имеющимся данным, во время рейда израильских войск на город Таль к югу от Наблуса произошли столкновения между солдатами и палестинцами. Израильтяне также совершили рейды в город Аната в провинции Иерусалим и в город Аварта к востоку от Наблуса.

До этого сообщалось, что истребители израильских военно-воздушных сил нарушили воздушное пространство Ливана и совершили разведывательные полеты на пониженной высоте над центральными и южными регионами.

29 июня глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль продолжит в полную силу бить по силам шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана, несмотря на угрозы со стороны Ливана.

Ранее сообщалось, что США возобновят ранее приостановленные поставки авиабомб Израилю.

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