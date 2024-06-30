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Армия России ударила по украинскому аэродрому в Кировограде

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили в район аэродрома Канатово в Кировограде

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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия России нанесла удар в район аэродрома Канатово, который находится в Кировограде и используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для стоянки и обслуживания самолетов, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам подпольщика, взрыв произошел в 21.15 на северо-восточном направлении от центра Кировограда.

«Там находится военный аэродром «Канатово», этот аэродром подготовлен как аэродром подскока для самолетов, обстреливающих Запорожскую область и Крым», — сказал Лебедев.

Известно также, что на территории аэродрома находятся казарма, хранилище горюче-смазочных материалов и хорошо укрепленный бомбово-ракетный арсенал, который был построен в Советском Союзе и до сих пор принимает грузы.

30 июня Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали базу украинского националистического батальона «Кракен» в пригороде Харькова. По его словам, на базе «проходили тренировки и обучение бендеровцы».

Ранее армия России ударила авиабомбой по складу ВСУ в здании «Новой почты» в Харькове.

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