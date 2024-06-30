Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности

CNN: военные базы США в Европе привели в максимальный уровень готовности

close
100%
Nicole Neri/Reuters

Военные базы США в странах Европы переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористического акта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей американской администрации.

Отмечается, что целью террористической атаки могут стать американские военные или сами объекты Соединенных Штатов. Один из чиновников отметил, что такой уровень угрозы зафиксирован впервые как минимум за 10 лет. Иные подробности не приводятся.

До этого сообщалось, что жители самой южной японской префектуры Окинава беспокоятся из-за американских баз, а также ряда инцидентов с американскими военными и из-за стремительной дислокации сил самообороны. Об этом сказал в своей речи на церемонии, посвященной окончанию битвы за Окинаву, губернатор префектуры Дэнни Тамаки.

Ранее глава разведки РФ оценил возможность появления военных баз США в Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами