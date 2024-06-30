Военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности

Военные базы США в странах Европы переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористического акта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей американской администрации.

Отмечается, что целью террористической атаки могут стать американские военные или сами объекты Соединенных Штатов. Один из чиновников отметил, что такой уровень угрозы зафиксирован впервые как минимум за 10 лет. Иные подробности не приводятся.

До этого сообщалось, что жители самой южной японской префектуры Окинава беспокоятся из-за американских баз, а также ряда инцидентов с американскими военными и из-за стремительной дислокации сил самообороны. Об этом сказал в своей речи на церемонии, посвященной окончанию битвы за Окинаву, губернатор префектуры Дэнни Тамаки.

Ранее глава разведки РФ оценил возможность появления военных баз США в Армении.