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В Минобороны рассказали о применяемой технике при взятии Старомайорского

МО: ВС РФ активно применяли мотоциклы и квадроциклы при взятии Старомайорского

В пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что военнослужащие группировки войск «Восток» при взятии населенного пункта Старомайорское и опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно использовали мотоциклы и квадроциклы. Об этом сообщает РИА Новости.

С их помощью военнослужащие проводили штурмовые боевые действия, подвозили боеприпасы и продовольствие на удерживаемые опорные пункты.

В министерстве добавили, что мотоциклы и квадроциклы позволяют быстро передвигаться и заставать противника врасплох.

До этого сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций в селе Старомайорское, когда увидели российских бойцов на мотоциклах и квадроциклах.

По словам военного, его сослуживцы выбрали удачный момент и «зашли красиво». Противники не ожидали появления российской армии, потому что артиллерия там работает постоянно.

Накануне военнослужащий Вооруженных сил России в одиночку атаковал опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщал военный корреспондент RT Александр Симонов.

Ранее Минобороны РФ показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ.

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