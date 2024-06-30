В пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что военнослужащие группировки войск «Восток» при взятии населенного пункта Старомайорское и опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно использовали мотоциклы и квадроциклы. Об этом сообщает РИА Новости.

С их помощью военнослужащие проводили штурмовые боевые действия, подвозили боеприпасы и продовольствие на удерживаемые опорные пункты.

В министерстве добавили, что мотоциклы и квадроциклы позволяют быстро передвигаться и заставать противника врасплох.

До этого сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций в селе Старомайорское, когда увидели российских бойцов на мотоциклах и квадроциклах.

По словам военного, его сослуживцы выбрали удачный момент и «зашли красиво». Противники не ожидали появления российской армии, потому что артиллерия там работает постоянно.

Накануне военнослужащий Вооруженных сил России в одиночку атаковал опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщал военный корреспондент RT Александр Симонов.

Ранее Минобороны РФ показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ.