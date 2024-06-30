Российские штурмовики захватили крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирова

Российские штурмовики из отряда «Ветераны» заняли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Кирова с помощью подземного туннеля. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие «расчистили и использовали туннель» длиной более трех километров, который тянется вдоль канала реки Северский Донец. Благодаря этому бойцам группировки войск «Центр» удалось выйти в тыл опорного пункта ВСУ, который был хорошо укреплен и оснащен подземными укрытиями.

«Используя фактор внезапности, военнослужащие подразделения развили успех и полностью овладели опорным пунктом, заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить», — отмечается в сообщении министерства.

29 июня начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук сообщил, что бойцы группировки за сутки ликвидировали до 350 военных армии Украины и еще троих взяли в плен.

До этого российские штурмовики Су-25 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразили объекты украинских войск при помощи неуправляемых авиационных ракет. В результате им удалось уничтожить опорный пункт и живую силу ВСУ.

Ранее бойцы ВС РФ построили под Херсоном пекарню и начали доставлять хлеб на квадроциклах.