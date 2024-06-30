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Хуситы рассказали, чем атаковали греческий балкер Transworld Navigator

Йеменские хуситы создали боевой безэкипажный катер «Туфан-разрушитель»

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Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» показали безэкипажный катер собственного производства, которым они атаковали греческий балкер Transworld Navigator в Красном море. Об этом пишет ТАСС.

Телеканал Al Masirah, который принадлежит хуситам, показал, как выглядит надводный дрон «Туфан-разрушитель», а также продемонстрировал видеозапись атаки на греческое судно. По данным «Ансар Аллах», катер способен нести боевую часть массой 1000-1500 кг и развивать скорость до 45 морских миль в час.

26 июня представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы впервые использовали гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море. По его словам, это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью.

24 июня хуситы атаковали греческий балкер Transworld Navigator под флагом Либерии. Судно продолжило движение, несмотря на повреждения. Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что члены экипажа получили легкие травмы.

Ранее в России оценили последствия блокады Красного моря хуситами.

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