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Средства ПВО уничтожили 72 беспилотника ВСУ

МО России: силы ПВО сбили 72 БПЛА ВСУ и две ракеты большой дальности «Нептун-МД»

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 72 беспилотника. Об этом сообщает министерство обороны России в своей сводке о специальной военной операции.

Кроме того, украинская армия лишилась двух управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», трех ложных воздушных целей MALD американского производства и девять реактивных снарядов HIMARS производства США.

До этого Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новоалександровка в Донецкой народной республике (ДНР). Также российские военнослужащие взяли под контроль Спорное в ДНР.

30 июня пресс-служба министерства обороны сообщила, что в Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник.

Этим же утром БПЛА ВСУ устроили массированную атаку на Новолипецкий металлургический комбинат. По предварительной информации, один из упавших дронов повредил установку разделения кислорода.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.

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