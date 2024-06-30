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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Спорное в ДНР

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Спорного в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные освободили Спорное в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что подразделения «Южной» группировки войск после активных действий освободили населенный пункт Спорное в ДНР, тем самым улучшив положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Известно, что ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены склад артиллерийских боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

29 июня Минобороны заявило о взятии под контроль еще одного поселка в зоне спецоперации на Украине.

26 июня сообщалось, что ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 405 военных, танк и боевую машину пехоты «Bradley» американского производства.

Ранее стало известно, сколько беспилотников ВСУ сбили российские средства ПВО за неделю.

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Операция на Украине
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