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Пятеро индийских военных погибли при переправе танка

В Индии пятеро военнослужащих погибли в танке во время переправы через реку

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GBJSTOCK/Shutterstock/FOTODOM

Пятеро индийских военнослужащих погибли в горной союзной территории Ладакх при переправе их танка через реку Шайок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 14 корпуса сухопутных войск Индии, в котором служили погибшие.

В сообщении говорится, что танк сухопутных сил застрял в реке Шайок недалеко от Сасер-Брангсы в Восточном Ладакхе из-за внезапного повышения уровня воды. На место прибыли спасатели, но из-за сильного течения и высокого уровня воды им не удалось провести спасательную операцию.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что он «глубоко опечален» произошедшим.

До этого сильнейший за последние 88 лет ливень обрушился на столицу Индии Дели и вызвал подтопление нескольких районов города, приостановку авиасообщения и отключение света.

Ранее стало известно, когда премьер-министр Индии прилетит в Россию.

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