Артиллерист Вооруженных сил России из Башкирии с позывным Агай уничтожил американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналист Ильдар Юлдыбаев в Telegram-канале.

По его информации, Агай заявил об уничтожении Abrams бойцами дивизиона самоходных гаубиц. Его подразделение получило координаты цели во время выполнения задания по огневой поддержке пехоты.

При этом о факте уничтожения американского танка боев узнал только на следующий день. Он отметил, что теперь его сослуживцы из батареи в шутку называют «Генерал Abrams».

До этого подразделения группировки российских войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение военнослужащим и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой народной республики и Культурное Запорожской области.

В итоге украинские войска лишились до 135 бойцов, пяти автомобилей, 155 мм гаубицы FH-70 британского производства, 152 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122 мм самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика»

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.