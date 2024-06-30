Вооруженные силы Украины (ВСУ) отброшены с левого берега Херсонской области, бои на Херсонском направлении в данный момент разворачиваются на островах. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«Наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», — сказал он.

Острова на Херсонском направлении — это участок соприкосновения, на остальной части есть природное разграничение — река Днепр.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар по карьеру в Запорожской области, где располагался склад ВСУ с боекомплектом и военной техникой.

29 июня сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции, нанеся при этом поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии. Также ВС РФ отразили две контратаки 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.