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В Британии заявили о «подозрительном сближении» с судном у берегов Йемена

Британский флот зафиксировал подозрительное сближение с судном у порта Йемена

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Рядом с берегами Йемена в Красном море произошел инцидент, который британский флот охарактеризовал как «подозрительное сближение». Информация об этом появилась на сайте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

«Предупреждение UKMTO об инциденте 096 «Подозрительное сближение». UKMTO получило сообщение об инциденте в 13 км к юго-западу от Мохи, Йемен», — сообщил портал Управления.

Подробности случившегося не уточняются.

23 июня судно, шедшее по Аденскому заливу недалеко от города Ништун в Йемене, подало сигнал бедствия. Представители UKMTO уточнили, что в момент отправки сигнала корабль находился в 96 морских милях к юго-востоку от побережья упомянутого населенного пункта.

19 июня в Красном море близ Йемена затонуло судно Tutor, принадлежавшее греческой компании и следовавшее в Индию под флагом Либерии.

Считается, что за происшествиями у берегов Йемена может стоять мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы). После обострения конфликта в Газе хуситы заявляли о возможных ударах по Израилю и блокировке прохода для связанных с ним судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до окончания операции в палестинском анклаве.

Ранее хуситы атаковали торговые суда в порту Хайфы.

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