Посол РФ рассказал, на каком этапе находятся переговоры по созданию военной базы в ЦАР

Тема появления военной базы России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) по-прежнему является частью переговорной повестки двух государств. Об этом РИА Новости рассказал российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

«Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества... Однако эта тема не находится в активной фазе», — сообщил дипломат.

Он уточнил, что Москва и Банги пока не обсуждали конкретные сроки размещения воинского контингента, его численность, а также конкретное место, где база могла бы появиться.

О том, что РФ и ЦАР ведут переговоры по размещению в республике военной базы ВС России, стало известно в марте 2024 года. Тогда Бикантов сообщил, что стороны обсуждают возможное место размещения воинского контингента.

В апреле президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает восточный регион страны в качестве территории для размещения российской военной базы.

Ранее президент ЦАР поблагодарил Путина за пшеницу.