У Организации Североатлантического договора (НАТО) есть серьезные подозрения, что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море. Об этом сообщает The Sunday Times.

Эти опасения основаны на разведывательных данных компаний, эксплуатирующих нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы, электрические разъемы и телекоммуникационные кабели.

Отмечается, что минимум пять российских траулеров с января по май 2024 года стали «вести себя необычно». Они якобы замедляли ход во время прохождения над электрическими и телекоммуникационными кабелями, а также над нефте- и газопроводами. В материале сказано, что это может быть связано с «разведывательными и диверсионными операциями России в европейских водах».

В ночь на 30 июня чешское издание Lidovky писало, что Польша и страны Балтии хотят отгородиться от России «железным занавесом» и соорудить на границе с ней и Белоруссией «непреодолимый барьер».

До этого профессор истории и глава Института ядерных исследований американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что последствия действий Североатлантического альянса против Российской Федерации будут чудовищными.

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