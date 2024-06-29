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Бойцы группировки «Запад» нанесли поражение семи бригадам ВСУ

МО: бойцы «Запада» заняли более выгодные позиции, поразили семь бригад ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции, нанеся при этом поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии. Об этом журналистам сообщил в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, живая сила противника была уничтожена в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской народной республики.

Кроме того, российские военные отразили две контратаки 3-й штурмовой бригады ВСУ, отметили в Минобороны.

Там также отметили, что ВСУ за сутки потеряли более 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

До этого сообщалось, что группировка войск «Север» нанесла поражение ВСУ в Харьковской области. В Минобороны обратили внимание, что противник лишился живой силы и техники. В частности, потери понесли 42-я, 57-я мехбригады и 105-ая бригада теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы Харьковской области.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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