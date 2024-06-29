При обстреле Курской области пострадали гражданские

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на село Гуево Суджанского района. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Смирнов подчеркнул, что два местных жителя получили контузию. Также был ранен водитель автомобиля в результате атаки украинского коптера.

По словам Смирнова в населенном пункте повреждены семь домовладений, три автомобиля, перебиты линия электропередачи и газопровод.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в Курской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому пострадали пять человек, в том числе двое маленьких детей, — никого спасти не удалось.

Накануне вечером сообщалось, что в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в селе Гордеевка Курской нарушено газоснабжение. При этом 28 июня неоднократно обстреливались село Заолешенка Суджанского района, поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, села Веселое и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Троицкое и деревня Викторовка Кореневского района. Тогда никто из жителей не пострадал.

Ранее Минобороны назвало число сбитых над регионами РФ украинских БПЛА за ночь.