В Генштабе ВС Белоруссии охарактеризовали одним словом обстановку на границе

Обстановка на границе с Украиной сложилась непростая. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии — первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко, передает ТАСС.

«Я скажу, что обстановка непростая. <…> Мы это видим, и мы держим руку на пульсе», — отметил он.

По словам генерала, пока мощных «явных провокаций» не зафиксировали. Он отметил, что это «политические достижения». Кроме того, Муравейко отметил правильные действия подразделений пограничников. Начальник Генштаба ВС Белоруссии обратил внимание, что реальные условия, чтобы произвести «некие манипуляции», сейчас «четко просматриваются».

В середине июня генерал-майор заявил, что Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия.

До этого Минобороны сообщило о втором этапе учений нестратегических ядерных сил, в ходе него будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Ранее в МИД Польши заподозрили РФ в хранении ядерного оружия в приграничной зоне.