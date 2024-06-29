Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МО РФ заявили об освобождении еще одного населенного пункта в зоне СВО

МО РФ: бойцы группировки «Центр» освободили поселок Шумы в ДНР

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы освободили поселок Шумы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы», — уточнили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что солдаты сумели значительно улучшить тактическое положение и успешно атаковали 41-ю мехбригаду и 109-ю бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои шли в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Первая Новоселовка в ДНР.

За 24 часа солдаты ВС РФ отразили шесть контратак штурмовых групп украинских частей. Противник потерял до 360-ти военнослужащих, две бронемашины, автомобиль, три гаубицы, американское орудие М119 и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

26 июня стало известно, что ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 405 военных.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами