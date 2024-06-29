Российские бойцы освободили поселок Шумы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы», — уточнили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что солдаты сумели значительно улучшить тактическое положение и успешно атаковали 41-ю мехбригаду и 109-ю бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои шли в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Первая Новоселовка в ДНР.

За 24 часа солдаты ВС РФ отразили шесть контратак штурмовых групп украинских частей. Противник потерял до 360-ти военнослужащих, две бронемашины, автомобиль, три гаубицы, американское орудие М119 и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

26 июня стало известно, что ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 405 военных.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.