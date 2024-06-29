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Польша продлила пребывание военного контингента США в стране

Президент Польши Дуда продлил пребывание военных США в стране до конца года

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Czarek Sokolowski/AP

Президент Польши Анджей Дуда продлил срок пребывания военного контингента США, Канады и Великобритании в стране до конца 2024 года. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности республики, передает ТАСС.

Согласно сообщению спецслужбы, Дуда издал указ, разрешающий оставаться на польской территории до 31 декабря 2024 года вместе с оружием и боевыми средствами компонентам союзных войск США — до 6 500 солдат, Великобритании — до 700 солдат и Канады — до 350 солдат. Глава Польши также продлил пребывание польских военных в Литве, Турции и Ираке.

До этого Дуда назвал проблемой анонсированные администрацией США задержки поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в Польшу.

28 июня польский вице-премьер и глава министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что власти страны будут обучать украинских военных на территории своего государства, но не намерены направлять своих инструкторов на Украину.

До этого политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак прокомментировал заявления о риске краха Польши из-за Украины и проамериканского курса.

Ранее стало известно, когда Польша и Украина подпишут соглашение о безопасности.

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