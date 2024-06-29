Военкор предрек «удар украинцам в спину» в зоне СВО

Украинских военнослужащих на Угледарском направлении ждет «удар в спину» — с тыла, а затем и полное окружение либо бегство. Такое мнение высказал российский военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, указанное направление является одним из десяти активных в зоне проведения специальной военной операции.

«И мы давим, но прорыв фронта пока не реален», — заявил Сладков.

Военкор отметил, что в данном случае лобовая атака — не приоритет Вооруженных сил России.

Сладков считает, что для успеха российских бойцов в Угледаре необходимо продвинуть линию боевого соприкосновения от Курахова и Карловки.

Также журналист опубликовал кадры, как российский танк Т-80БФМ бьет прямой наводкой по Вооруженным силам Украины на Угледарском направлении, поражая лесополосу. Сладков рассказал, что танк оснащен усиленной броней, штатными защитными экранами, он предназначен для использования в ночное время под шквальным огнем.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.