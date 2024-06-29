Пять человек погибли в Курской области из-за сброса бомбы украинским дроном

После сброса бомбы украинским дроном в жилом доме деревни Городище Рыльского района Курской области погибли пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, в числе погибших — два ребенка.

Еще двое членов той же семьи в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Врио губернатора принес родным и близким погибших глубочайшие соболезнования.

Накануне вечером сообщалось, что в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в селе Гордеевка Курской нарушено газоснабжение. При этом 28 июня неоднократно обстреливались село Заолешенка Суджанского района, поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, села Веселое и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Троицкое и деревня Викторовка Кореневского района. Тогда никто из жителей не пострадал.

Ранее Минобороны назвало число сбитых над регионами РФ украинских БПЛА за ночь.