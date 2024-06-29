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Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших на СВО соотечественников

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за своих граждан, погибших на СВО

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Angelo Cordeschi/Shutterstock

Власти Шри-Ланки запросили у России компенсацию за своих граждан, погибших на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на МИД страны.

По информации Telegram-канала, делегация ланкийских дипломатов, возглавляемая министром иностранных дел страны Таракой Баласурией, подняла вопрос выплат семьям погибших и раненым во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны Александром Фоминым. Также дипломаты обсудили досрочное расторжение контрактов ланкийских военных.

Как отметили дипломаты, среди ланкийских военных погибло 17 человек. Официальных подтверждений участия в СВО граждан Шри-Ланки не было.

До этого Следственный комитет России установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах Вооруженных сил Украины более 3 тыс. наемников из 70 стран.

Также Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне Украины наемников из Великобритании, Швеции и Хорватии.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

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