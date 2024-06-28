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Армия России использовала «Искандер» для удара по украинскому комплексу С-300

Минобороны: «Искандер» уничтожил в Одесской области ракетный комплекс С-300ПС

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РИА Новости

Вооруженные силы РФ использовали оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» для удара по зенитно-ракетному комплексу С-300ПС в населенном пункте Великодолинское Одесской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Ракета поразила цель, в результате чего были уничтожены радиолокационная станция, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления.

Ведомство также опубликовало видеозапись поражения украинского комплекса С-300ПС.

28 июня Минобороны РФ показало видео уничтожения «Искандером-М» пусковой установки реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS, а также автомобиля сопровождения и грузовых автомобилей с боекомплектом.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские комплексы «Искандер» эффективно работают по целям на Украине, в то время как ATACMS производства США редко прорывают противовоздушную оборону.

Ранее военкор Руденко показал видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ в Миргороде.

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