Мужчина пострадал во время атаки украинских БПЛА на Белгород

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате атаки одного БПЛА пострадал мужчина — у него открытая рана бедра», — сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. В настоящее время мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. Гладков отметил, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Губернатор также сообщил, что еще один дрон совершил падение на козырек социального объекта. В здании осколками посечены крыша и фасад.

Еще ВСУ атаковали дронами пять легковых автомобилей. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших среди мирного населения.

Кроме того, Гладков сообщил об обстреле со стороны украинской армии трех населенных пунктов в Белгородской области.

Ранее жители Грайворона остались без света из-за обстрела ВСУ.