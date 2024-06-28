СК РФ объявил в розыск военачальников ВСУ различного уровня

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что ведомство объявило в международный розыск 28 военачальников Вооруженных сил Украины (ВСУ) различного уровня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Двадцать восемь человек, различного уровня военачальников ВСУ, нами объявлены в розыск», — сказал Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), который проходит 26-28 июня.

27 июня СК РФ сообщал, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно вынес приговор гражданину США, участвовавшему в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), и объявил его в розыск.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу минюста Украины Павла Петренко и экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця.

18 июня стало известно, что бывших замминистра обороны Украины Петра Мехеда и замначальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Бокия объявили в розыск.

Ранее СК установил факты участия в военных действиях на стороне ВСУ более трех тысяч наемников.