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Группировка войск «Запад» за неделю нанесла поражение 8 бригадам ВСУ

ВСУ за неделю потеряли 3230 военных в зоне ответственности группировки «Запад»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные группировки войск «Запад» за минувшую неделю поразили восемь бригад ВСУ и отразили шесть контратак. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных и двух танковых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны», – следует из сообщения.

Потери украинской армии за указанное время составили до 3230 солдат, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины, 40 автомобилей, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых шесть производства США.

До этого в Минобороны сообщили, что группировка войск «Юг» за неделю уничтожила до 4410 украинских военнослужащих, два танка, восемь бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства Соединенных Штатов.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятом под контроль населенном пункте в ДНР.

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