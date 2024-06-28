В Белоруссии сбили украинский дрон

В Белоруссии уничтожили дрон, который летел с украинской территории вглубь страны. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного комитета страны.

По данным ведомства, пограничники Мозырского погранотряда Белоруссии пресекли попытку нарушения воздушного пространства страны украинским квадрокоптером в Ельском районе Гомельской области.

Пограничники обнаружили в дроне видеофайлы, подтверждающие, что аппарат вел разведку промышленных и инфраструктурных объектов в приграничье. Там добавили, что накануне на этом же направлении был обнаружен тайник с компонентами для сбора взрывных устройств, в частности два килограмма взрывчатки с детонаторами и взрывателями.

В итоге беспилотный летательный аппарат приземлили с помощью средств подавления и боевого оружия.

До этого в городе Молодечно Минской области задержали бывшего наемника французского Иностранного легиона. На месте задержания правоохранители нашли комплектующие для сборки беспилотников, воздушную винтовку и боеприпасы.

Ранее суд вынес приговор россиянину, который расправился с таксистом и пытался перейти в ВСУ.