В Белоруссии сбили украинский дрон

В Белоруссии уничтожили дрон, который летел с украинской территории вглубь страны. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного комитета страны.
По данным ведомства, пограничники Мозырского погранотряда Белоруссии пресекли попытку нарушения воздушного пространства страны украинским квадрокоптером в Ельском районе Гомельской области.
Пограничники обнаружили в дроне видеофайлы, подтверждающие, что аппарат вел разведку промышленных и инфраструктурных объектов в приграничье. Там добавили, что накануне на этом же направлении был обнаружен тайник с компонентами для сбора взрывных устройств, в частности два килограмма взрывчатки с детонаторами и взрывателями.
В итоге беспилотный летательный аппарат приземлили с помощью средств подавления и боевого оружия.
До этого в городе Молодечно Минской области задержали бывшего наемника французского Иностранного легиона. На месте задержания правоохранители нашли комплектующие для сборки беспилотников, воздушную винтовку и боеприпасы.
Ранее суд вынес приговор россиянину, который расправился с таксистом и пытался перейти в ВСУ.