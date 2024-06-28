За ночь над российскими регионами перехвачены 25 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над пятью регионами России были сбиты 25 украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

По данным министерства, 12 беспилотников было уничтожено в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской.

28 июня сообщалось, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области. По словам губернатора региона Максима Егорова, прилет был зафиксирован приблизительно в 4:35 мск. В результате образовалось небольшое возгорание. Пожар потушили, жертв нет.

В тот же день стало известно, что в Севастополе будет усилена группировка сил противовоздушной обороны (ПВО), которая прикрывает от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) город и окрестности. Об этом в эфире телеканала «СТВ» заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Он добавил, что российские войска, обороняющие город от обстрелов ВСУ, смогли решить сложную задачу — выделить угрозу баллистических ракет в отдельный сигнал. Он будет подаваться немедленно, так как время подлета ракет значительно меньше, чем у БПЛА.

Ранее бойцы российского добровольческого батальона уничтожили ретрансляторы ВСУ.