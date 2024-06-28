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В Минобороны предупредили о последствиях полетов дронов США над Черным морем

Белоусов поручил Генштабу внести предложения из-за дронов США над Черным морем

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Shutterstock

Полеты стратегических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) США над Черным морем повышают вероятность прямой конфронтации НАТО и России. Об этом предупредили в пресс-службе Минобороны РФ.

По словам представителей российского ведомства, ответственность за обострение конфликта будут нести страны самого альянса.

В МО РФ добавили, что министр обороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу Вооруженных сил Российской Федерации внести предложения по оперативному реагированию на провокации.

На прошлой неделе российские военные в течение ночи пресекли несколько попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. По информации Минобороны, за данный промежуток времени системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 70 украинских дронов в небе над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее украинский дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области.

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