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Жители Севастополя поддержали создание дополнительных укрытий

РИА Новости: севастопольцы считают дополнительные укрытия нужной мерой

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Oleksii Holikov/Shutterstock

Севастопольцы считают дополнительные укрытия нужной мерой, которая поможет защитить население города от возможных ракетных ударов Вооруженных сил Украины по мирному населению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса жителей Севастополя.

«Укрытия новые нужны, их мало не бывает. Пляжи, наверное, сложнее обезопасить... Но заставить людей совсем не ходить на пляж невозможно, я тоже хожу, правда, с опаской», — рассказала местная жительница Наталья.

Еще один севастополец отметил, что бытует мнение о том, что укрытия испортят внешний облик города — мужчина не согласился, сказав, что неважно какого цвета будут укрытия, лишь бы защищали людей. Он также добавил, что после того, как ВСУ будут лишены возможности бить по городу, необходимо будет убрать укрытия.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал усилить группировку сил противовоздушной обороны, которая прикрывает город и окрестности.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.

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