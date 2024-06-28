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В Пентагоне ответили на сообщения о переговорах с Израилем по Patriot для Киева

Пентагон: не знаем о переговорах с Израилем по отправке систем ПВО Patriot Киеву

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Global Look Press

Пентагону неизвестно о переговорах Соединенных Штатов с Израилем об отправке систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину. Об этом в комментарии РИА Новости заявил представитель американского оборонного ведомства.

«Нет, мы понятия не имеем, откуда это взялось», — заявили в Пентагоне в ответ на просьбу подтвердить информацию газеты Financial Times, сообщавшей, что министры и высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке до восьми комплексов ПВО Patriot Киеву.

По данным издания, сначала комплексы будут переданы Израилем Соединенным Штатам, после чего те передадут их в распоряжение Украины. Пока стороны не пришли к единому мнению, говорится в статье. Отмечается, что подобный шаг ознаменует изменение подхода Израиля к отношениям с РФ.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого исполнительный директор украинской энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что стране не хватает систем противовоздушной обороны для защиты отремонтированных энергетических объектов.

21 июня глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна совместно с еще одной страной поставят Украине одну систему ПВО Patriot.

Ранее в США сообщили о заметном снижении эффективности ПВО Украины.

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