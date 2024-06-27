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Госдеп признал проблемы в западном ВПК в вопросах отправки техники Украине

В США признали проблемы в западном ВПК в вопросах передачи техники Украине

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Shutterstock

Администрация Соединенных Штатов признает проблемы в западном военно-промышленном комплексе (ВПК) в вопросах передачи Украине военной техники и вооружений. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в интервью газете The Washington Post..

«Мы сталкиваемся с ситуациями, когда ВПК с трудом возвращается к производственным линиям, которые были остановлены много лет назад. Существует также дефицит рабочей силы, когда некоторые страны с трудом находят людей, обладающих знаниями и навыками, чтобы вернуться на эти производственные линии. Возникают вопросы о глобальных цепочках поставок и о том, как быстро можно перевозить технику через океаны и территории», — рассказала дипломат.

Она отметила, что производство патронов в США выросло до 80 тыс. штук в месяц с 14 тыс. до спецоперации на Украине. Смит считает, что Западу «предстоит еще много работы» в вопросах, связанных с ВПК.

До этого ЕС назвал следование европейскому пути условием военной помощи Украине после СВО.

Ранее в США объяснили, почему надежды Украины на вступление в НАТО несбыточны.

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