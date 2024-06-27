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В Белгородской области дрон атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия

Гладков: дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозкомпании в Богун-Городке

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Дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам Гладкова, транспортное средство полностью сгорело. В результате атаки ранения получил водитель.

«Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен бронированным автомобилем предприятия в районную больницу», – говорится в сообщении губернатора. Гладков добавил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Сегодня Гладков также рассказал об атаке беспилотников ВСУ на два населенных пункта в Белгородской области. По словам губернатора, Грайворон был атакован двумя дронами, в результате чего мирный житель получил ранения плеча и предплечья. Сообщается о прилете по проезжей части, в результате которого пострадало здание, принадлежащее коммерческому предприятию. В Березовке БПЛА повредил кровлю частного дома.

Ранее в Шебекино в результате атаки ВСУ произошло возгорание на промпредприятии.

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