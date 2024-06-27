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В Госдуме предложили признать ветеранами участников СВО в двух новых регионах

В Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана участникам СВО в двух регионах

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Евгений Биятов/РИА Новости

В России распространят статус ветерана боевых действий на участников специальной военной операции (СВО), выполняющих боевые задачи на территориях Херсонской и Запорожской областей с момента вхождения этих регионов в состав РФ. Правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий законопроект, документ опубликован в думской электронной базе.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, он был подготовлен «в целях уточнения территорий и периода обеспечения выполнения задач» в ходе спецоперации лицами, «направлявшимися для обеспечения выполнения таких задач, отработавшими установленный при направлении срок либо откомандированными досрочно по уважительным причинам», в связи с принятием новых регионов в состав РФ.

Данная инициатива позволит предоставить этим лицам статус ветерана боевых действий, распространив на них соответствующие меры социальной поддержки, отмечается в документе.

До этого сообщалось, что участников спецоперации могут освободить от уплаты процентов по ипотеке.

Ранее Путин призвал беречь людей во время СВО.

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