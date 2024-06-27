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Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны РФ: силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 16.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отмечается в сообщении.

За ночь российские силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Тверской областью, два — над Московской и один — над Белгородской.

27 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ в течение суток более 80 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате чего пострадали три человека.

Также в четверг Гладков заявил, что после атаки беспилотника ВСУ в городе Шебекино начался пожар на промышленном предприятии. Помимо этого, в поселке Шамино под обстрел попал грузовой автомобиль.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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