Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 16.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отмечается в сообщении.

За ночь российские силы ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Тверской областью, два — над Московской и один — над Белгородской.

27 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ в течение суток более 80 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате чего пострадали три человека.

Также в четверг Гладков заявил, что после атаки беспилотника ВСУ в городе Шебекино начался пожар на промышленном предприятии. Помимо этого, в поселке Шамино под обстрел попал грузовой автомобиль.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.