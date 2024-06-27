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Военный эксперт предложил вариант ответа на удары ВСУ по Севастополю

Военэксперт Артамонов: в ответ на удары по Крыму нужно уничтожить логистику ВСУ

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Defense Ministry/Global Look Press

Чтобы предотвратить дальнейшие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым и Севастополь, необходимо уничтожить Бескидский железнодорожный туннель в Карпатах — основную артерию снабжения ВСУ, по которой ранее уже наносились удары российской авиацией. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, у России имеется достаточная номенклатура вооружений, чтобы полностью вывести из строя логистику ВСУ.

«У нас есть бетонобойный гиперзвуковой «Кинжал», у нас есть бомба-дрель с модулем планирования и коррекции, не считая моих любимых ОДАБ (авиационные вакуумные бомбы повышенной мощности). То есть мы имеем аргументы, способные взорвать этот тоннель», — отметил Артамонов.

По его словам, помимо туннеля ВСУ используют мост на западе Украины для перевалки грузов, идущих из польского Жешува. Недалеко от него проводится сборка комплектов F-16, добавил эксперт.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Как сообщили в российском Минздраве, в результате пострадали 153 человека, в том числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на США: по заявлению ведомства, все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки Соединенных Штатов.

Ранее очевидец рассказал о странных ранах у пострадавших севастопольцев.

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