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Шесть украинских батальонов отказались выполнять боевую задачу

Арестович рассказал об отказе шести батальонов ВСУ выполнять боевую задачу

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) чаще стали отказываться от выполнения приказов командования. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, его цитирует Telegram-канал «Политика Страны».

«Один батальон устоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит, и не пошли на помощь товарищам», — сказал он.

Он отметил, что это не единственный случай, а только тот, про который он знает.

«Вы думаете, такого не будет повторяться? Вы думаете, это не будет идти по нарастающей?» — добавил Арестович.

По его словам, несмотря на помощь Запада, в украинской армии сохраняется неправильное отношение к людям, за что они платят нелояльностью к командованию.

До этого майор ВСУ Сергей Алимов заявлял, что насильно мобилизованные украинцы, попадая на фронт, отказываются воевать. Он отмечал, что военнослужащие уже стараются не ходить в форме по Киеву, чтоб их не принимали за военкомов.

26 мая сотрудник районного ТЦК в городе Львове Владимир Гренюх сообщил, что лишь 2% из всех украинцев, получивших повестки, приходят в территориальные центры комплектования.

Ранее стало известно, что страны НАТО начали отказываться от обязательств по долгосрочной помощи Украине.

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