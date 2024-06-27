Шесть украинских батальонов отказались выполнять боевую задачу

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) чаще стали отказываться от выполнения приказов командования. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, его цитирует Telegram-канал «Политика Страны».

«Один батальон устоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит, и не пошли на помощь товарищам», — сказал он.

Он отметил, что это не единственный случай, а только тот, про который он знает.

«Вы думаете, такого не будет повторяться? Вы думаете, это не будет идти по нарастающей?» — добавил Арестович.

По его словам, несмотря на помощь Запада, в украинской армии сохраняется неправильное отношение к людям, за что они платят нелояльностью к командованию.

До этого майор ВСУ Сергей Алимов заявлял, что насильно мобилизованные украинцы, попадая на фронт, отказываются воевать. Он отмечал, что военнослужащие уже стараются не ходить в форме по Киеву, чтоб их не принимали за военкомов.

26 мая сотрудник районного ТЦК в городе Львове Владимир Гренюх сообщил, что лишь 2% из всех украинцев, получивших повестки, приходят в территориальные центры комплектования.

Ранее стало известно, что страны НАТО начали отказываться от обязательств по долгосрочной помощи Украине.