Полет дрона ВСУ над регионом России попал на видео

Очевидцы засняли на видео полет украинского беспилотного летательного аппарата в небе над Тверской областью. Кадры распространил Telegram-канал «Осторожно: Тверь».

На опубликованных кадрах видно, что БПЛА летит над частным сектором. Судя по видео, беспилотник относился к типу самолетных. При полете аппарат издавал звук, похожий на работу мотора мопеда.

Рано утром 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области средства противовоздушной обороны сбили БПЛА, запущенный со стороны Украины.

В пресс-службе областного правительства обратили внимание, что на место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. В результате падения дрона никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.