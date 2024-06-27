Стало известно о попытке боливийского генерала Суньиги переманить на свою сторону полицию

Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига пытался переманить на свою сторону полицию. Об этом сообщил корреспонденту телеканала Bolivia TV министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо.

Он рассказал, как его указанию глава полиции прибыл к президентскому дворцу. Однако Суньига начал убеждать полицейского, что его поддерживает международное сообщество, у него есть план, и его поддерживают вооруженные силы. Суньиге не хватило только полиции. Однако сотрудник правоохранительных органов отказался нарушать клятву стране.

Дель Кастильо добавил, что Суньигу уже доставили на первый допрос после задержания.

В Боливии произошла попытка госпереворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж рассосался, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан. По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения.

Ранее в МВД Боливии рассказали о задержаниях причастных к попытке госпереворота.