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Средства ПВО сбили дроны над тремя российскими регионами, включая Подмосковье

Семь дронов ВСУ сбили над Московской, Тверской и Белгородской областями

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Valentyn Ogirenko/Reuters

За ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько украинских беспилотников над тремя регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над территорией Тверской области, два БПЛА над территорией Московской области и один — над Белгородской.

До этого в Курской области запустили сигнал ракетной опасности. МЧС России сообщало, что в акватории пляжей в Учкуевке и Любимовке неподалеку от Севастополя был найден неразорвавшийся кассетный боеприпас от ракеты ATACMS, запущенной Украиной 23 июня.

Во вторник украинские войска обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре снаряда, один их которых взорвался в воздухе над городом.

До этого российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил ПВО. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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