Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Серия взрывов произошла в Полтавской области

В Полтавской области произошла серия взрывов

close
100%
Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине произошли взрывы. Об этом сообщил телеканал TCH.

Другие подробности не приводятся. До этого вышла информация о взрывах в Киеве и Ивано-Франковской области. Украинский телеканал «Общественное» в пятый раз за ночь сообщает о взрывах в Хмельницкой области.

Также в Полтаве произошли взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил России начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по утверждению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Цели ударов включают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда — на всей территории страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боев с Вооруженными силами Украины.

До этого в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами