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Ветеран «Альфы» назвал просчитанной атаку ВСУ на Севастополь

Ветеран Гончаров: ВСУ будут и дальше пытаться атаковать территорию РФ

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Mike Mareen/Shutterstock

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь — просчитанная ситуация. Такое мнение в беседе с «Радио-1» высказал полковник в отставке, почетный президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его мнению, Киев и дальше будет пытаться атаковать российские регионы.

«Украинцы получили серьезное оружие от Америки, поэтому Севастополь — это не единственный регион, который подвергнется атакам ракетами ATACMS. Я не сомневаюсь, что они будут бить по Краснодару и по Ростову-на-Дону. Будут бомбить Запорожскую АЭС, потому что для них это проблема номер один. Они хотят довести до коллапса», — сказал Гончаров.

23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Как сообщили в российском Минздраве, в результате пострадали 124 человека, в том числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Минобороны России возложило ответственность за произошедшее на США: по заявлению ведомства, все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки Соединенных Штатов.

Ранее жителей Севастополя предупредили о неразорвавшихся субснарядах ракеты ATACMS.

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